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Лошадь застряла между труб в Мангистауской области

Фото: lada.kz 24 октября 2021, 23:33

Совместными усилиями с помощью подручных средств животное удалось благополучно вызволить на свободу.

Местные жители сообщили в ДЧС области о застрявшей между труб лошади, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в сельском округе Атамекен Мунайлинского района, передает Lada.kz.

Совместными усилиями с помощью подручных средств животное удалось благополучно вызволить на свободу. Лошадь не пострадала.

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