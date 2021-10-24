Лошадь застряла между труб в Мангистауской области

Совместными усилиями с помощью подручных средств животное удалось благополучно вызволить на свободу.

Местные жители сообщили в ДЧС области о застрявшей между труб лошади, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в сельском округе Атамекен Мунайлинского района, передает Lada.kz.

Совместными усилиями с помощью подручных средств животное удалось благополучно вызволить на свободу. Лошадь не пострадала.

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