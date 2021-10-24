"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" на его поле

"Красные дьяволы" проиграли на своем поле, не забив ни одного мяча и пропустив 5 или более впервые с февраля 1955 года.

"Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль" у себя на стадионе "Олд Траффорд". Игра закончилась разгромом хозяев со счетом 5-0, сообщает zakon.kz.

Счет в матче был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Наби Кейта, ему ассистировал Мохамед Салах.

Три гола забил сам Салах. После Наби Кейта отметился Диогу Джогу. На 60-й минуте игры был удален полузащитник "МЮ" Поль Погба за нарушение правил.

"Красные дьяволы" проиграли на своем поле, не забив ни одного мяча и пропустив 5 или более впервые с февраля 1955 года, тогда команда уступила "Манчестер Сити" (0:5).

Это крупнейшее домашнее поражение "МЮ" от мерсисайдцев за всю историю противостояния клубов.

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