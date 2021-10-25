В 145 км от Алматы произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана.

24 октября в 21:57 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на юго-восток от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 78.29° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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