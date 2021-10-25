США умирают изнутри - Трамп о мигрантах

Трамп также заявил, что многие из мигрантов — преступники из "опустевших тюрем" других стран, большинство из которых — "очень опасные люди".

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна приходит в упадок в связи с бездействием действующей администрации главы государства в миграционном вопросе, сообщает zakon.kz.

Заявление политика опубликовала в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать - достроить стену на границе страны с Мексикой, это можно осуществить быстро. экс-президент США Дональд Трамп

Ранее Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Джорджия обвинил администрацию президента Джо Байдена в уничтожении страны из-за наплыва мигрантов из Гаити. По словам бывшего президента США, "кто-то реально губит страну и уничтожает ее". Он добавил, что мигранты смеются в лицо агентам пограничной полиции США.

Трамп также заявил, что многие из мигрантов — преступники из "опустевших тюрем" других стран, большинство из которых — "очень опасные люди".

Кроме того, 97% людей, прибывших из Афганистана, бросились на самолеты и не должны были находиться здесь. Эти люди должны быть проверены очень тщательно, потому что многие из них могут оказаться тесно связанными с терроризмом. экс-президент США Дональд Трамп

20 октября в Соединенных Штатах сообщили о рекордном количестве задержанных нелегальных мигрантов за 35 лет. По данным Погранично-таможенной службы страны, в 2021 отчетном году правоохранителям удалось поймать порядка 1,7 миллиона нарушителей. Из них 608 тысяч прибыли из Мексики, 657 тысяч — из стран Центральной Америки, а 367 тысяч — из Южной Америки.

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