Человечество имеет все инструменты для победы над пандемией - глава ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия

Человечество имеет все необходимые ресурсы и методы для победы над массовым распространением коронавирусной инфекции. Однако не всегда эти инструменты используются в полном объеме, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz.

Выступая на саммите в Берлине, он отметил, что мировое сообщество должно добиться к концу текущего года не менее 40% охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах, передает ТАСС.

Гендиректор ВОЗ сказал, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия

Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках. Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, мир имеет "все необходимые инструменты" для победы над пандемией, в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины.

Однако мир не использовал эти инструменты хорошо. Тедрос Аданом Гебрейесус

Он также подчеркнул, что страны, которые уже достигли 40% уровня вакцинации, включая страны G20, должны поделиться дозами вакцин.

Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено, - заключил глава ВОЗ.

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