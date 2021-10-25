Казахстанский боксер опубликовал видео с торжественной церемонии открытия.

Казахстан принял участие в открытии Чемпионата мира по боксу в Белграде (Сербия), сообщает zakon.kz.

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет опубликовал в Instagram видео с торжественной церемонии открытия ЧМ-2021.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nurmaganbet Bek (@nurmaganbet.bek.kazbekuli)

Чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября. Мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена на турнире в таком составе: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).

Общий призовой фонд на Чемпионате мира составит 2,6 млн долларов США. Победители получат от организаторов в лице AIBA по 100 тыс. долларов США, серебряные призеры – по 50 тыс, бронзовые – по 25 тыс.

За медали Чемпионата мира будут биться около 400 боксеров из 84 стран.

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