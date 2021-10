Актер из сериала "Друзья" скончался в США в возрасте 59 лет

Джеймс Майкл Тайлер скончался после долгой борьбы с раком простаты.

В возрасте 59 лет скончался американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Тайлер умер утром 24 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак, с которым актер боролся на протяжении последних четырех лет.

Близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за осведомленность о раке и любящего мужа, – заявила его семья.

Помимо "Друзей", Тайлер сыграл в таких сериалах, как "Сабрина – маленькая ведьма" (Sabrina the Teenage Witch, 1996–2003), "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997–2003) и "Клиника" (Scrubs, 2001–2010).

