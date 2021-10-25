В ДТП на трассе Уральск – Атырау погибли два человека

Произошло лобовое столкновение автомашин Lada Vesta и Lada Priora.

Вечером 24 октября на 209-м километре автодороги Уральск – Атырау, в 10 км от поселка Аксуат Акжаикского района, произошло лобовое столкновение автомашин Lada Vesta и Lada Priora, сообщает zakon.kz.

После столкновения обе машины загорелись. В результате ДТП водитель автомашины Lada Vesta и его пассажир 1991 года рождения с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Акжаикского района, – сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

В ДТП погибли водитель и пассажир автомашины Lada Priora.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и ЧС. После тушения автомашины Lada Priora из салона извлечены тела погибших: водителя и его пассажира, – отметили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 4 ст. "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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