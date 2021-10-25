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Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает идти на спад

Фото: zakon.kz 25 октября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 104. В Шымкенте заразившихся на 27 человек меньше, чем днем ранее, в Костанайской области – на 21. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме Алматы, ВКО и Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 157,
  • в городе Алматы – 231,
  • в городе Шымкент – 21,
  • в Акмолинской области – 134,
  • в Актюбинской области – 25,
  • в Алматинской области – 137,
  • в Атырауской области – 24,
  • в ВКО – 102,
  • в Жамбылской области – 25,
  • в ЗКО – 35,
  • в Карагандинской области – 142,
  • в Костанайской области – 112,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 230,
  • в СКО – 140,
  • в Туркестанской области – 15.

⠀Всего в стране подтверждено 929 784 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в РК 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 26,
  • в городе Алматы – 258,
  • в городе Шымкент – 32,
  • в Акмолинской области – 132,
  • в Актюбинской области – 27,
  • в Алматинской области – 60,
  • в Атырауской области – 25,
  • в ВКО – 187,
  • в Жамбылской области – 9,
  • в ЗКО – 25,
  • в Карагандинской области – 151,
  • в Костанайской области – 0,
  • в Кызылординской области – 37,
  • в Мангистауской области – 25,
  • в Павлодарской области – 69,
  • в СКО – 103,
  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 872 979 человек .

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