Как правильно заработать на нефти в Казахстане?

Чтобы начать зарабатывать на рынке нефти не обязательно иметь большой капитал.

Нефть для Казахстана это традиционно очень важный актив, так как нефтедобывающая отрасль занимает ведущее положение в национальной экономике. Казахстан занимает 17 место по добыче нефти в мире, имея более 200 месторождений. Являясь важным продуктом казахстанского экспорта, нефтяной сектор формирует порядка 50% от налоговых поступлений в бюджет Казахстана.

О том, как зарабатывать на нефти частным инвесторам в Казахстане, рассказал директор дистанционного филиала Forex Club - Арнур Бурханов.

- Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как сейчас развивается ситуация на мировом рынке нефти? Что там происходит?

- С начала эпидемии коронавируса нефть сильно упала в цене, потому что встали некоторые производства, люди перестали путешествовать. Это привело к снижению спроса на нефтепродукты, а следом и на нефть. В результате, в марте 2020 года фьючерсы на нефть вообще на время ушли в отрицательную область. Но по мере сворачивания ограничительных мер спрос на нефть начал восстанавливаться - люди стали больше использовать автомобили, летать в отпуск на самолетах, возобновилось производство. На этом фоне цены на нефть пошли вверх. Не так давно нефть марки Brent вновь вернулась к отметке 80 долларов за баррель.

- Что ждет этот рынок дальше?

- Можно прогнозировать, что цены на нефть продолжат рост за счет увеличения спроса, за счет вышеназванных факторов и сокращения предложения. Снижение предложения будет во многом вызвано действиями ОПЕК+ (от англ. Organization of Petroleum Exporting Countries, что в переводе на русский означает "организация стран, экспортирующих нефть"), ведь альянс пока не ускоряет наращивание добычи.

- На нефти зарабатывают только крупные корпорации и государство, или есть такая возможность и у частных инвесторов в Казахстане?

- Конечно, возможность получить прибыль на рынке нефти есть и у обычных граждан Казахстана. Главное – это выбрать подходящую компанию, которая предоставит доступ к финансовому рынку. Важно, чтобы это была стабильная компания с многолетней историей работы на финансовых рынках. Одной из таких компаний является Forex Club. Открыв и пополнив счет в Forex Club вы можете начать успешно торговать и зарабатывать на рынке нефти, например, с помощью торгового терминала Libertex.

- И что для этого нужно? Нужен ли какой-то значительный начальный капитал?

- Чтобы начать зарабатывать на рынке нефти не обязательно иметь большой капитал. Первоначально достаточно иметь небольшую сумму денег, которой вы можете свободно распоряжаться. Увеличить прибыльность вашей торговли можно с помощью “кредитного плеча” или мультипликатора в Libertex. Это специальная функция, благодаря которой инвестор может совершать сделки с большим объемом средств, чем есть у него на счету.

Кроме того, начинающим инвесторам будет полезно пройти обучение. В Libertex есть встроенный бесплатный обучающий видео-курс, который знакомит инвесторов с основами совершения выгодных сделок на финансовом рынке. Также в Libertex есть бесплатный демо-счет с 50 000 долларов, который поможет закрепить полученные знания на практике.

- Если человек вообще не разбирается в нюансах работы рынка, то что ему делать? Как определиться, во что вкладывать деньги?

- Если инвестор не хочет тратить время на то, чтобы глубоко погрузиться в финансовый рынок, то он может воспользоваться готовыми инвестиционными идеями от специалистов Forex Club. Эксперты компании постоянно анализируют финансовый рынок и выбирают наиболее выгодные возможности для вложения средств. В частности по рынку нефти аналитики компании подготовили инвестиционную идею “Многофакторный рост для нефти”. В рамках этой инвест идеи инвестор может получить прибыль на нефти, не погружаясь глубоко в анализ рынка. Все что нужно сделать - просто подать заявку на подключение к этой инвестиционной идее. После того, как заявка будет обработана вы получите детали инвестиционной идеи и вам останется просто совершить сделку.

- Какие советы вы бы дали тем, кто хочет заработать на нефти?

- Чтобы ваши сделки приносили вам прибыль, важно иметь четкое представление о том, как будут развиваться события. Необходим подробный анализ и прогноз ситуации, Вне зависимости от того, сделаете вы его самостоятельно, или воспользуетесь опытом профессионалов.

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