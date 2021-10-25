В Судане арестованы несколько министров – военные перекрыли въезды в столицу

Вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, которые проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС.

В Судане арестованы четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум, передает zakon.kz.

Армия блокировала все въезды в столицу страны Хартум и перекрыла мосты, – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Уточняется, что среди задержанных – министры связи, информации, финансов, промышленности. Также взяты под охрану губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен армией под домашний арест. Некоторое время назад дом председателя правительства окружили военные. Аресты продолжаются.

Сторонники основного оппозиционного движения – "Сил за свободу и перемены" – уже призвали людей выходить на улицы и противостоять "попыткам военных узурпировать власть".

В столице полностью отключены мобильная связь и интернет.

В ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Массовые аресты начались в столице после встречи аль-Бурхана с главой правительства Абдаллой Хамдуком.

В воскресенье суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, пытавшихся перекрыть центральную улицу столицу Эн-Нил. Уже вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, которые проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС с требованием отставки правительства, и представителей гражданских сил, которые добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи армией власти. По словам столичных властей, к беспорядкам причастны сторонники бывшей правящей партии свергнутого президента Омара аль-Башира.

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