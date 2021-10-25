Череп и кости – останки без вести пропавшей женщины нашел лесник в ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование.

24 августа в дежурную часть Управления полиции Уральска поступило сообщение о пропаже гражданки Станько Д.М. – примерно в 17:00 она вышла из дома и не вернулась, передает zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, в поисках без вести пропавшей был задействован весь личный состав УП города.

3 октября, в 17:30, во время сбора грибов в лесу в районе пос. Желаево, работник магазина 1967 г. р. обнаружил человеческий череп и останки костей. На месте работали сотрудники полиции. В ходе осмотра места происшествия в 10 км от пос. Желаево, в районе карьера добычи песка возле реки Урал, были обнаружены скелетированные останки человека, предположительно женщины. Фрагменты обнаруженных останков направлены на судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ). Заключением СМЭ будет установлена причина смерти. пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование.

Родственникам были предъявлены фотографии с места происшествия, личные вещи, в которых они опознали вещи Станько Д.М., надетые на ней в момент ухода из дома. Также со стоматологами, которые лечили и удаляли зубы Станько Д.М., и ее сестрой была проведена сверка, показавшая, что зубы пропавшей и зубы неизвестной женщины, обнаруженной в лесном массиве в близи пос. Желаево, идентичны. пресс-служба ДП ЗКО

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