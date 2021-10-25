Отец и девятилетний сын утонули в ЗКО

Они рыбачили на самодельной лодке.

В реке Деркул Западно-Казахстанской области утонули отец и сын, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 24 октября на окраине поселка Жамбыл.

В 17:30 местные жители вытащили из воды трупы 56-летнего мужчины и девятилетнего мальчика.

Отец с сыном во время рыбной ловли перевернулись на самодельной лодке и утонули. На месте работали пять сотрудников ДЧС и две единицы техники, – уточнили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

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