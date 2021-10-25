Осадки, гололед и метель ожидаются в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивый характер погоды.
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 26–28 октября, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивый характер погоды.
В предстоящие дни на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, усиление ветра, гололед, в северных, центральных и восточных регионах страны – низовая метель. Местами по республике ожидается туман. РГП "Казгидромет"
Температура воздуха в западных регионах ночью – 0–5 градусов мороза, на западе страны 0–5 тепла, днем небольшое повышение от 3–12 до 5–15 тепла. На северо-западе ночью ожидается понижение температуры воздуха до 0–5 тепла. На западе региона температура может упасть от 3 мороза до 3–8 мороза, днем – повыситься от 0 до 5 градусов, на юге региона – от 10 до 5–13 тепла. На севере республики ожидается понижение от 2–7 тепла до 2–7 мороза, днем колебание от 2–15 до 0–5 тепла.
В центре Казахстана ночью понижение от –3...+5 до –7...+3, днем от 8–16 до 2–10 тепла, на востоке понижение от –3...+5 до –1...+7, днем от 10–18 до 0–8 тепла.
На юге страны небольшое понижение от –1...+7 до –3...+5, днем от 13–22 до 8–15 тепла. На юго-востоке республики колебание от –1...+7 до –3...+6, днем понижение от 12–20 до 7–15 тепла.
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