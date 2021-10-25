Откровенная халатность – следователи о трагическом выстреле Болдуина

На съемках, где Болдуин застрелил оператора, выявлены нарушения норм безопасности.

Следователи установили, что на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где знаменитый актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, царили откровенная халатность и вопиющие нарушения норм безопасности, передает zakon.kz.

Отмечается, что помимо съемок роковой пистолет использовался членами группы для развлечения.

Из него палили по мишеням боевыми патронами в нерабочее время. Следователи предполагают, что именно так боевая пуля и оказалась в патроннике в тот момент, когда Болдуин во время очередного дубля нажал на курок, – сообщает rg.ru.

За работу с оружием на съемках на ранчо Бонанза-Крик в штате Нью-Мексико была ответственна 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид. Для нее это был лишь второй фильм в карьере.

Кроме того, ранее к ней уже были претензии. На одной из съемочных площадок она однажды без проверки дала пистолет 11-летней актрисе. Также, в недавнем посте в соцсетях Ханна написала, что почти отказалась от этой работы, "потому что не была уверена, все ли пройдет гладко". До недавнего времени она даже не умела заряжать оружие, этому ее научил отец – известный голливудский "оружейник".

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Как выяснили полицейские, в тот день Рид по какой-то причине основательно не проверила оружие и передала его первому помощнику режиссера Дэйву Холлсу. В обязанности Холлса входил контроль над соблюдением мер безопасности на съемках, включая повторную проверку пистолета перед его передачей актеру. Но и Холлс проигнорировал правила. Получив оружие из рук Рид, он отдал его Болдуину со словами: "ствол холодный", то есть – без боевых патронов.

У следователей есть подозрение, что все это не цепочка трагических случайностей, а, как минимум, закономерное следствие систематических нарушений. Так, очевидцы отмечают, что Холлс уже не в первый раз попадается на небрежном отношении к правилам безопасности во время съемок.

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