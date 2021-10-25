Долина шаров и Черепашье озеро – чем удивит Мангистауская область

Какие невероятные места скрываются в Мангистауской области

Ведущий проекта Первого канала Евразия "Вау, Казахстан!" Ануар Нурпеисов вместе со съемочной группой отправился в пятидневное путешествие по Мангистауской области, передает zakon.kz.

Отправной точкой стал город Актау, откуда сначала команда проекта прибыла на мыс Чертов палец, расположенный на берегу Каспийского моря, которое на самом деле является самым большим озером в мире.

Морем его называют из-за показателей солености воды и геологической структуры дна. Наше озеро заслуженно называется морем, – пояснил Ануар Нурпеисов.

Мыс Чертов палец находится в 63 километрах от Актау.

Я не понимал, почему именно "чертов" палец. А поднявшись, понял – отсюда открывается чертовски красивый вид, – отметил ведущий.

В 15 километрах севернее вдоль побережья Каспийского моря расположилось следующее "вау" – пляж Голубая бухта. Это место пользуется популярностью у местных жителей.

Дальше команда отправилась на Черепашье озеро, что в пяти километрах от бухты. Около побережья притаился каньон Саура. Он сформировался в результате схода сезонных вод.

Вода миллионы лет пробивала в рыхлых породах углубления, в результате чего появилось озеро со своим микромиром, – пояснил Ануар.

Ночь съемочная группа провела в каньоне Капамсай.

Следующая локация – Долина шаров, где находится множество шаровидных конкреций. Геологи считают, что эти шары начали формироваться 120 млн лет назад. Ранее здесь был океан, что стало идеальным условием для размножения планктона.

Дальше команда проекта направилась к горе Кок-кала (синий город). Это небольшая, но живописная гора, имеющая интересный окрас. Синего наблюдается меньше всего, но оттенков серого и красного – предостаточно.

К вечеру команда "Вау, Казахстан!" держала путь к горе Шеркала. В VII–IX веках в ней был вырублен город-крепость. Там располагался туркменский город Мангышлак. После нападения арабских завоевателей он стал перевалочным пунктом для караванов, которые следовали по Великому шелковому пути. Город просуществовал почти 800 лет, но из-за развития морского пути он стал экономически невыгодным, и жители стали покидать его.

Не пропустите дальнейшее путешествие по Мангистауской области в эту субботу на Первом канале Евразия в эфире тревел-шоу "Вау, Казахстан!".

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