Теннисист Дмитрий Попко преподнес сюрприз в Санкт-Петербурге

Он удачно стартовал в квалификационном раунде на престижном турнире ATP Saint Peterburgs OPEN.

Третья ракетка Казахстана Дмитрий Попко удачно стартовал в квалификационном раунде на престижном турнире ATP Saint Peterburgs OPEN, сообщает zakon.kz.

Столичный теннисист, занимающий на данный момент 163-е место в мировом рейтинге, в упорном поединке одолел француза Бенджамина Бонзи, второго сеяного этих состязаний – 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Необходимо отметить, что соперник Дмитрия в мировой классификации стоит на 100 ступеней выше казахстанца.

Несмотря на столь внушительную разницу в рейтинговых показателях, в этом противостоянии казахстанский теннисист проявил невероятную волю к победе. Уступив первый сет, на тай-брейке, и проигрывая во второй партии – 1:4, Дмитрий затем сумел выиграть подряд шесть очков и склонить чашу весов в свою пользу.

В третьей партии Попко был еще более удачлив.

Теперь в финале отборочных игр оппонентом казахстанца будет опытный Эмиль Руусувуори из Финляндии, 72-я ракетка планеты. Решающий матч за выход в основную сетку пройдет 25 октября, начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана.

После Дмитрия Попко на корты выйдет лучший теннисист Казахстана – Александр Бублик, у которого уже запланирована игра в основной сетке. Он будет соперничать с местным спортсменом Евгением Тюрневым.

Куандык Шынасилов

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