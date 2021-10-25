Оружие на 91 млн тенге добровольно сдали казахстанцы

За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия.

Оружие и боеприпасы на сумму 91 млн тенге добровольно сдали граждане Казахстана, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением, которая проводилась МВД с 20 апреля этого года. На эти цели из республиканского бюджета на этот год было выделено более 95 млн тенге, – сказал Ораз.

Он напомнил, что за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.

Прием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств производился в каждом территориальном органе полиции.

По словам представителя МВД, в рамках акции в полицию обратилось более 1 тыс. граждан, которые добровольно сдали 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия. Среди них автоматического нарезного – 1 ед., нарезного длинноствольного – 197 ед., нарезного короткоствольного (пистолетов) – 3 ед., гладкоствольного – более 1 тыс. ед., травматического – 19 ед.

Также казахстанцы сдали 1 кг взрывных устройств и 57 тыс. патронов к нарезному оружию. На брифинге добавили, что все добровольно сданное огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества подлежат утилизации в установленном законодательством порядке.

В пример привели жителя Карагандинской области, сдавшего револьвер марки «Наган» 1900 года выпуска, который остался у него от покойного дедушки. Комиссией было принято решение передать револьвер в качестве экспоната в музей Департамента полиции Карагандинской области.

Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. На сегодня, по заявлениям граждан, добровольно сдавшим предметы вооружения, региональными комиссиями вынесено заключение о выплате 91 млн тенге 908 гражданам, – сообщил официальный представитель МВД.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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