Ваш ДГД: Кто и в каком размере должен платить единый совокупный платеж

Плательщиками ЕСП признаются физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП.

О Едином совокупном платеже и условиях его применения рассказывает сегодня в рубрике "Ваш ДГД" руководитель отдела администрирования физических лиц и всеобщего декларирования ДГД по г. Алматы Канагат Кулембаев, сообщает zakon.kz.

Условия применения Единого совокупного платежа

Согласно статье 774 раздела 24 Налогового кодекса РК, плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

Первое – уплатил единый совокупный платеж, второе – не используют труд наемников работников, третье – оказывает услуги другим физлицам или реализуете свой собственный сельскохозяйственный товар, при этом также исключительно физлицам, четвертое – имеет доход, не превышающий за год 1175 МРП – 3 427 475 тенге.

Размер ЕСП

1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения (2917);

0,5 МРП -0 для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах (1459 тг).

Права и гарантии ЕСП

- Быть участником системы обязательного медицинского страхования;

- производить пенсионные накопления и в зависимости от стажа участия в пенсионной системе дает право на получение базовой пенсионной выплаты;

- в случае утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года получать социальные выплаты.

Способы оплаты ЕСП

- Наличными: в кассе любого банка Казахстана, а также в отделениях "Казпочты";

- Безналичными (карточкой): через банки и организации. Оплата производится одной суммой на счет государственной корпорации Правительство для граждан. Уплачивать единый совокупный платеж необходимо исключительно по месту жительства отдельно за каждый месяц, в котором был получен доход; Также можно оплатить за последующие месяцы календарного года, то есть произвести уплату ЕСП можно "авансом" за будущие месяцы в пределах одного календарного года.

- Онлайн: через мобильное приложение

Сумма ЕСП распределяется Государственной корпорацией в следующей пропорции:

- 40% - ОСМС;

- 30% - ОПВ (пенсионные выплаты);

- 20% - соцотчисления;

- 10% - ИПН (индивидуальный подоходный налог).

Для лиц, достигших пенсионного возраста, вся сумма платежа признается ИПН, распределение на социальные платежи не производится.

Возврат платежа ЕСП производится по причине: при допущенной ошибке, при оплате более одного раза за период (месяц).

- физлицо не признано плательщиком ЕСП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!