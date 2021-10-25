Законопроект о личных подсобных хозяйствах разработали в Казахстане

В ЛПХ занято более 3,5 млн сельских жителей, которые относятся к категории людей с низким уровнем доходности.

Министерство сельского хозяйства разработало проект концепции к проекту закона "О личных подсобных хозяйствах", сообщает zakon.kz.

Целью принятия проекта закона является определение правовых, организационных и экономических основ деятельности ЛПХ, принципов и механизмов государственного регулирования и поддержки их деятельности.

Как отмечают разработчики, принятие проекта закона на сегодняшний день имеет актуальность, что подтверждается объективными причинами.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане насчитывается 1 636,2 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые по итогам 2020 года произвели сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2,6 трлн тенге, внося весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

В настоящее время 41,5% от общего объема валовой продукции отрасли приходится на долю ЛПХ.

Кроме того, в ЛПХ занято более 3,5 млн сельских жителей, которые относятся к категории людей с низким уровнем дохода.

При этом ЛПХ не имеют доступа к современным методам производства, их огромный биологический актив не вовлечен в технологические процессы и их потенциальные возможности не раскрыты. Не имея доступа к мерам государственной поддержки, они вынуждены вести неравную конкуренцию с организованными хозяйствами на внутреннем рынке продовольственных товаров, – уточнили в МСХ.

Как отмечается, предмет регулирования проекта закона – государственное регулирование в области ведения ЛПХ, направленное на обеспечение благоприятных условий и дальнейшего развития личных хозяйств, а также общественные отношения в области их ведения.

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В частности, законопроект предусматривает:

Компетенцию государственных органов и органов местного самоуправления в области государственного регулирования развития личных подсобных хозяйств;

Компетенции правительства РК в области государственного регулирования развития личных подсобных хозяйств;

Компетенции уполномоченного органа в области государственного регулирования развития личных подсобных хозяйств;

Компетенции местных представительных органов (маслихатов) областей и районов в вопросах развития личных подсобных хозяйств;

Компетенции местных исполнительных органов областей и районов в вопросах развития личных подсобных хозяйств;

Компетенции схода (собрания) жителей села в вопросах развития личных подсобных хозяйств;

Компетенции акимов сельских и сельских округов, сел, поселков в вопросах развития личных подсобных хозяйств;

Государственное регулирование развития личных подсобных хозяйств;

Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и нормативы содержания животных в нем;

Право граждан на ведение личного подсобного хозяйства и их обязанности;

Учет личных подсобных хозяйств;

Прекращение ведения личного подсобного хозяйства;

Ответственность за нарушение законодательства РК о личном подсобном хозяйстве.

Так, в законопроекте предполагается ввести норму регулирования численности скота в каждом подворье в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.

Как считают в МСХ, это может вызвать недовольство отдельной части населения, которое может поддерживаться и подогреваться оппозиционно настроенными лицами.

Однако эта проблема может быть решена путем проведения соответствующей разъяснительной работы среди населения, – говорится в документе.

Кроме того, предусматривается одновременное и последующее приведение других законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом.

Также разработан сопутствующий законопроект по поправкам в законодательные акты и в Кодекс об административных правонарушениях.

Проекты документов размещены на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

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