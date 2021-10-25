Димаш Кудайберген о будущей жене: она будет жить с моими родителями

Приложение zakon.kz
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Он мечтает о большой семье.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал о том, какой видит будущую семью, сообщает zakon.kz.
Его интервью появилось на странице в Instagram.
Он отметил, что мечтает о большой семье.
Моя будущая жена обязательно будет жить с моими родителями, с бабушкой и дедушкой. С моими братьями. Я хочу жить в большой семье, чтобы все мои родные всегда были рядом, – заявил Кудайберген.
Также артист объяснил, почему не сможет жить отдельно от родителей.
Жить с женой отдельно я не смогу, тогда буду ее ревновать, – заключил певец.
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