Димаш Кудайберген о будущей жене: она будет жить с моими родителями

Он мечтает о большой семье.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал о том, какой видит будущую семью, сообщает zakon.kz.

Его интервью появилось на странице в Instagram.

Он отметил, что мечтает о большой семье.

Моя будущая жена обязательно будет жить с моими родителями, с бабушкой и дедушкой. С моими братьями. Я хочу жить в большой семье, чтобы все мои родные всегда были рядом, – заявил Кудайберген.

Также артист объяснил, почему не сможет жить отдельно от родителей.

Жить с женой отдельно я не смогу, тогда буду ее ревновать, – заключил певец.

Читайте также:

Димаш Кудайберген опубликовал фото со звездой Китая

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!