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На трассе проводились дорожные работы.
23 октября на трассе Актобе – Орск произошло ДТП, передает zakon.kz.
На автодороге проводились дорожные работы
26-летний водитель Lada-219410, двигаясь со стороны Актобе в сторону села К. Нокина, напротив села Украинка, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с экскаватором, – сообщили в пресс-службе Актюбинской области.
В результате ДТП двое пассажиров автомашины Lada-219410 госпитализированы в реанимационное отделение БСМП Актобе.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Назначены судебно-автотехнические экспертизы.
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