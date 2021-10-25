За работой следователей и дознавателей будут следить с помощью камер

В учреждениях уголовно-исполнительной системы будет установлено 33 966 камер.

До конца года в служебных помещениях всех подразделений полиции, где осуществляется работа с населением, планируется установить системы видеонаблюдения. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов, передает корреспондент zakon.kz.

Сакен Сарсенов напомнил, что глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручил МВД обеспечить сплошным видеонаблюдением пенитенциарные учреждения страны и служебные помещения полиции, где осуществляется работа с населением.

Сейчас во всех подразделениях полиции ведутся активные работы по монтажу систем видеонаблюдения, которые будут завершены в текущем году. В результате будет установлено 16 658 камер. Таким образом, сама полиция тоже будет под видеонаблюдением, что сделает ее деятельность более открытой для населения и сократит количество жалоб на действия сотрудников. То есть, все следователи, дознаватели и наши сотрудники, работающие с гражданами, будут находиться под видеонаблюдением. В их кабинетах установят видеокамеры, которые будут выведены к руководству в ЦОУ и сюда, в город Нур-Султан. Данную работу планируем завершить к первому декабря, – добавил спикер.

Между тем, по его словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы будет установлено 33 966 камер.

В текущем году видеонаблюдением охватят 29 учреждений с самой сложной оперативной обстановкой, а обеспечение удаленного видеомониторинга в оставшихся учреждениях будет завершено в 2023 году. Все камеры, установленные в местах содержания и пребывания спецконтингента, будут антивандальными, с высокой степенью защиты, с исключением возможности снятия и повреждения их ручным способом, – пояснил замминистра.

В целом, по его оценке, установка камер видеонаблюдения производится с целью соблюдения и защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также направлена на предупреждение и профилактику возможных правонарушений как со стороны осужденных, так и со стороны администрации учреждений.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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