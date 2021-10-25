Карета скорой помощи выехала на футбольное поле в Костанае

Видео с выехавшей на футбольное поле каретой скорой помощи распространили в соцсетях.

Двое футболистов получили травмы во время матча между "Тоболом" и "Шахтером", в результате чего машине скорой помощи пришлось выехать прямо на поле, передает zakon.kz.

Видео с места распространили в Instagram-пабликах.

В пресс-службе футбольного клуба "Тобол" сообщили, что карета скорой помощи выехала на футбольное поле только по указанию медицинских работников, поскольку этого потребовало развитие событий.

Врачам необходимо было оказать первую помощь, так как оба игрока получили серьезные травмы. Игрок "Тобола" оказался в непростой ситуации, у него надо было остановить кровотечение. пресс-служба ФК "Тобол"

Также ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области.

Два футболиста во время борьбы за мяч ударились головами. Один из них упал. Фельдшер из бригады скорой, (которая дежурила на матче) с сумкой укладкой побежал к месту столкновения. Врач команды дал команду машине подъезхать на место вместе с каталками. Потому машина оказалась на поле. У обоих спортсменов не исключена черепно-мозговая травма. После обработки оба доставлены в стационар, - говорится в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел 24 октября в матче 25-го тура казахстанской Премьер-лиги, который прошел в Костанае. Защитник "Тобола" Султан Абилгазы врезался в голову защитника "Шахтера" Адиля Аханова, после чего оба футболиста рухнули на газон. Судья сразу же подозвал медиков. Травмированы оказались оба. Из-за того, что Абилгазы долго не поднимался, на помощь приехала карета скорой помощи. Машина заехала прямо на газон. Позднее спортсмен все-таки сумел самостоятельно встать и тоже покинул поле.

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