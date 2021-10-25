Полицейские "напали" на пенсионерку в Шымкенте – их наказали

Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее – очевидец.

Жители Шымкента вступились за бабушку, которая торговала на рынке орешками, передает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, в Шымкенте 24 октября на Верхнем рынке произошел инцидент – "двое полицейских напали на бабушку", которая "сидела в сторонке с мешочком (3–4 кг) грецких орехов". По словам автора видеороликов, двое полицейских обращались грубо, забрали у бабушки телефон и не давали позвонить сыну.

Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее, – рассказал очевидец, указав на то, что на просьбу представиться полицейские просто отмахнулись.

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Шымкента.

Результаты служебной проверки, проведенной по факту, имевшему место с участием сотрудников полиции на территории Верхнего рынка в Аль-Фарабийском районе, были рассмотрены 25 октября на дисциплинарной комиссии ДП Шымкента. На заседании дисциплинарной комиссии были подробно обсуждены все обстоятельства произошедшего, в результате к майору полиции Жулдызбеку Мулькубаеву была применена дисциплинарная мера о неполном служебном соответствии, а к старшему лейтенанту полиции Дауту Турмахамбетову применена дисциплинарная мера в виде предупреждения. пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве также сообщили, что заседание дисциплинарной комиссии прошло в открытой форме с участием представителей СМИ, общественников и блогеров, а также бабушки, за которую вступились жители города на видео, – гражданки Патимы Бекеновой.

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