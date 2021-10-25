Уголовное дело расследуется по двум статьям.

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК прокомментировал смертельное ДТП на мосту в Нур-Султане – трагедия произошла ночью 30 сентября, передает корреспондент zakon.kz.

Санжар Адилов признал, что данное ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Управлением дознания Департамента полиции Нур-Султана по двум статьям Уголовного кодекса расследуется уголовное дело: по ч. 4 ст. 345 "Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", а также по ч. 1 ст. 347 УК РК "Оставление места ДТП". По настоящему уголовному делу в дежурные сутки у нас задержан подозреваемый, 19-летний житель города, который с санкции следственного суда взят под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 ноября 2021 года, – добавил он.

Согласно материалам уголовного дела, авария произошла 30 сентября в 00:19.

Расследование ведется по тяжкому виду преступления, видеозаписи изъяты, приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся в материалах уголовного дела. В соответствии со ст. 201 УПК данные предварительного следствия разглашению не подлежат, а если и подлежат, то только с разрешения прокурора. В данном случае все видеозаписи имеются, само ДТП зафиксировано, камеры находятся в исправном состоянии, видеозаписи приобщены. Виновник ДТП взят под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и по получению результатов судебных экспертиз, которые находятся на стадии завершения, уголовное дело будет через прокурора передано в суд, – резюмировал Адилов.

Напомним, что 30 сентября 19-летний водитель Toyota Camry, следуя по мосту через реку Есиль в сторону улицы Сарайшык, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Nexıa Ravon под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП погибли 5 человек, один с травмами госпитализирован.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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