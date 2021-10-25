Я сама виновата – пенсионерка из Шымкента об инциденте с полицейскими

По словам пенсионерки, она получила предупреждения от полицейского.

Пенсионерка, ставшая героиней видео, которое сняли на одном из рынков Шымкента, прокомментировала инцидент с полицейскими, передает zakon.kz.

Зачем столько шума? Как будто какое-то преступление совершено?! Я сама виновата. Человек должен подчиняться закону. Надо продавать на рынке, а не снаружи. Я поехала туда с орехами, – цитирует ее otyrar.kz.

По словам пенсионерки, она получила предупреждения от полицейского.

Пару раз полицейский меня предупредил, но я плохо слышу. Когда еще раз подошел, я протянула ему телефон, мол, позвони сыну. И все. Ничего такого не было. Я потом ушла. Людям нужно зрелище, вот и собрались все вокруг, – пояснила пенсионерка.

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Ранее в одном из Instagram-пабликов появилась информация, что в Шымкенте 24 октября на Верхнем рынке произошел инцидент – "двое полицейских напали на бабушку", которая "сидела в сторонке с мешочком (3–4 кг) грецких орехов". По словам автора видеороликов, двое полицейских обращались грубо, забрали у бабушки телефон и не давали позвонить сыну.

Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее, – рассказал очевидец, указав на то, что на просьбу представиться полицейские просто отмахнулись.

В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что 25 октября прошло заседание дисциплинарной комиссии ДП.

На заседании дисциплинарной комиссии были подробно обсуждены все обстоятельства произошедшего, в результате к майору полиции Жулдызбеку Мулькубаеву была применена дисциплинарная мера о неполном служебном соответствии, а к старшему лейтенанту полиции Дауту Турмахамбетову применена дисциплинарная мера в виде предупреждения. пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве также сообщили, что заседание дисциплинарной комиссии прошло в открытой форме с участием представителей СМИ, общественников и блогеров, а также бабушки, за которую вступились жители города на видео, – гражданки Патимы Бекеновой.

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