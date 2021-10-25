Нацбанк вновь повысил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

О повышении базовой ставки до 9,75% сообщили в Национальном банке РК, передает zakon.kz.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%. пресс-служба Нацбанка

Решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5–8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах – торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны.

В Нацбанке отметили, что внешний инфляционный фон остается неблагоприятным.

Это обусловлено высокими ценами на продукты питания в мире, перебоями в цепочках поставок, ростом стоимости перевозок, сырья и энергоносителей, а также восстановлением внутреннего спроса. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре 2021 года вырос в годовом выражении на 32,8% в результате повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров. пресс-служба Нацбанка

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Инфляция в странах – основных торговых партнерах остается на повышенном уровне. В Китае в результате повышения цен на уголь и продукцию энергоемких отраслей индекс цен производителей вырос до 10,7%. Годовая инфляция в ЕС в сентябре текущего года ускорилась до 3,6%, в России – до 7,4% и продолжает ускоряться, о чем свидетельствует недельная инфляция в октябре, которая составила 7,8% в годовом выражении.

В Казахстане в сентябре 2021 года годовая инфляция достигла 8,9%. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение годовой инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания (4,5 п.п. из 8,9%). пресс-служба Нацбанка

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Продовольственная инфляция в сентябре 2021 года продолжила ускоряться, несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, и составила в годовом выражении 11,5%. Основные драйверы ускорения продовольственной инфляции – годовой рост цен на мясную (10,3%), хлебобулочную (8,7%) и молочную продукцию (8%) в результате роста себестоимости производителей при повышении цен на кормовые культуры, дизельное топливо, электроэнергию и пшеницу. Дополнительное проинфляционное давление оказывает рост мировых цен. Так, в сентябре 2021 года индекс ФАО на мясо вырос в годовом выражении до 26,3%, на молочные продукты – на 15,2%, а рост мировых цен на пшеницу достиг 41%. Непродовольственная инфляция по итогам сентября 2021 года составила в годовом выражении 7,5%. Основной вклад в данное ускорение вносит годовой рост цен на предметы домашнего обихода, одежду и обувь, ГСМ и твердое топливо. Цены на одежду и обувь растут вследствие повышения цен на импортные товары, восстановления потребительского спроса и роста реальных денежных доходов населения. В свою очередь цены на ГСМ и твердое топливо увеличились из-за роста себестоимости и восстановления экономической активности. Инфляция платных услуг ускорилась в сентябре 2021 года до 6,8%. Динамика обусловлена ростом цен на регулируемые услуги – на 5,6%, услуги образования – на 8,4% – и аренду жилья – на 18,6%. Среди регулируемых услуг в сентябре отмечен рост цен на электроэнергию – на 8,3% – и газ сжиженный транспортируемый – на 6,4%.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. При этом наблюдается постепенное снижение с максимальных значений, зафиксированных в июле-августе 2021 года. В сентябре 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед повысилась и составила 9%. Доля респондентов, ожидающих ускорения и сохранения текущих темпов инфляции, снизилась до 59% (в августе – 61,5%). В оценках ценовой динамики за прошлый месяц доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен, также снизилась с максимума в июле – до 52% (в июле – 65,7%). пресс-служба Нацбанка

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Отмечается, что динамика развития реального сектора совпадает с ожиданиями Национального банка РК.

По итогам девяти месяцев 2021 года рост ВВП составил 3,4%, следуя оптимистичному сценарию Национального банка. Восстановление экономики продолжилось на фоне роста мировых цен на сырьевых рынках и смягчения карантинных ограничений. Высокие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, информации и связи, государственный сектор. Кроме того, впервые с марта 2020 года наблюдается положительный темп роста в транспорте. Согласно оптимистичному сценарию, рост экономики в текущем году составит 3,7–4%. пресс-служба Нацбанка

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В Нацбанке также отметили, что "потребительская активность продолжает уверенно восстанавливаться на фоне улучшения эпидемиологической ситуации".

После некоторого замедления в июле-августе 2021 года розничный товарооборот восстановил темпы роста и в сентябре 2021 года достиг 5,6% в годовом выражении. В структуре розничного товарооборота наблюдалась более активная динамика торговли продуктами питания с одновременным выходом в зону роста товарооборота непродовольственных товаров. Динамичное восстановление внутреннего спроса подкреплено ростом номинальных и реальных доходов. За восемь месяцев рост номинальных доходов составил 12,9%, реальный рост – 4,9%. Высокий спрос отражается на ускорении импорта потребительских товаров. За 8 месяцев 2021 года потребительский импорт вырос на 23,9%, до 7,7 млрд долларов США. пресс-служба Нацбанка

Как считают в Нацбанке, текущая ситуация на мировом рынке нефти, в целом, оценивается позитивно.

Мировые цены на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года выросли до 86 долларов США за баррель на фоне снижения мировых запасов нефти из-за повышенного спроса, роста цен на дополнительные источники энергии (газ, уголь), а также более сдержанного предложения нефти со стороны стран ОПЕК+. Таким образом, с начала года по 22 октября цена на нефть марки Brent выросла на 63% и в среднем составила 69,3 доллара США за баррель. пресс-служба Нацбанка

По оценкам EIA, темпы роста мирового спроса на нефть будут опережать ее добычу вплоть до середины 2022 года, поддерживая дефицит нефти на рынке. Начиная со второй половины 2022 года за счет ожидаемого роста добычи нефти в странах ОПЕК+ и вне ОПЕК на рынке может появиться ее избыток, что может оказывать давление на цены на нефть. Таким образом, реализуется оптимистический сценарий прогнозного раунда "август-сентябрь 2021 года", который предполагает, что траектория цен на нефть находится на уровне 70 долларов США за баррель на прогнозном горизонте.

Вслед за развивающимися странами отдельные центральные банки развитых стран начинают вступать в цикл ужесточения монетарных условий. С начала 2021 года 31 центральный банк повысил ключевые ставки, среди них развитые страны – Норвегия и Южная Корея.

Центральный Банк России активно продолжает цикл ужесточения монетарной политики, повысив ключевую ставку на последнем заседании на 0,75 п.п., до 7,5%. Данное решение обосновывается существенным отклонением фактической инфляции от прогнозных значений. По итогам 2021 года инфляция в России ожидается в интервале 7,4–7,9%. Регулятор также отмечает, что инфляционные процессы приобретают устойчивый характер в связи с тем, что расширение внутреннего спроса существенно опережает возможности наращивания производства. В этих условиях производители переносят в цены возросшие издержки. В свою очередь на этом фоне повысились инфляционные ожидания населения, которые достигли пятилетнего максимума.

Как отметили в Нацбанке, внешние институты не ожидают быстрого снижения инфляции.

По прогнозам МВФ, в развитых странах до конца года ожидается достижение максимальных значений по инфляции с последующим возвратом к допандемическим значениям к середине 2022 года. В развивающихся странах инфляционное давление сохранится из-за повышенных цен на продовольствие, нефть и импортные товары вследствие ослабления валютных курсов. В преддверии предстоящего заседания ФРС США отмечает сохраняющееся высокое давление на цены по мере открытия экономики. По мнению регулятора, инфляция останется на повышенном уровне дольше, чем ожидалось ранее, прежде чем начнет снижаться. В связи с этим прогнозы по инфляции на 2021 год скорректированы в сторону повышения.

В условиях повышенного внешнего и внутреннего инфляционного фона Национальный банк продолжает нормализацию денежно-кредитной политики в целях вхождения в коридор 4–6% в 2022 году. Достижение данной цели также зависит от эффективной реализации правительством и местными исполнительными органами комплекса мер антиинфляционного реагирования. Национальный банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, в том числе на основе анализа результативности принимаемых антиинфляционных мер. пресс-служба Нацбанка

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 6 декабря в 15:00 по времени Нур-Султана.

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13 сентября Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 9,5% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

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