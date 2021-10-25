Госпитализирован Вячеслав Зайцев

В 2016 году модельеру был поставлен диагноз болезнь Паркинсона.

В Москве госпитализировали модельера Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, передает zakon.kz.

Дизайнера госпитализировали в одну из московских больниц после резкого ухудшения самочувствия, – сообщает Telegram-канал Star News.

По информации издания, на данный момент российский модельер проходит комплексное обследование и лечение.

Данную информацию сам Зайцев и его официальные представители никак не прокомментировали.

В 2016 году Зайцеву был поставлен диагноз – болезнь Паркинсона. В последнее время он проживал в своем особняке и никуда не выходил из-за ухудшения состояния.

Вячеслав Михайлович Зайцев – российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match – и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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