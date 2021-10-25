Ценные курганы обнаружили в Казахстане

Курганы относятся к периоду существования Кимакского каганата – кочевой империи, столица которой находилась в Прииртышье.

В Казахстане ученые нашли курганы IX–XI веков, передает zakon.kz.

Они были обнаружены в ходе археологических работ вокруг села Байдала Павлодарской области.

По мнению археологов, курганы относятся к периоду существования Кимакского каганата – кочевой империи, столица которой находилась в Прииртышье.

Курганы кимаков у села Байдала представляют большую научную ценность. Благодаря химическому составу почвы сохранились деревянные изделия, шелковая одежда, а также различные предметы из кожи и металлов, – считает руководитель археологической экспедиции, директор Margulan Centre Павлодарского университета Тимур Смагулов.

Ранее в ходе раскопок была обнаружена так называемая Кимакская колесница, которая представляет собой единственный хорошо сохранившийся экземпляр передвижного жилища средневековых кочевников на территории Евразии. Научными сотрудниками Павлодарского университета исследуются и погребения скифо-сакской эпохи. Например, в одном из курганов обнаружены останки взрослого человека и керамический сосуд, относящиеся ко второй половине 1 тыс. до н.э.

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