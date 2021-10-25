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Как пройти стажировку у ЧСИ

Фото: zhso.kz 25 октября 2021, 15:53

Изменился список документов.

Министр юстиции РК приказом от 15 октября 2021 года внес изменения в Правила прохождения стажировки у частного судебного исполнителя, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что желающие пройти стажировку для получения лицензии на осуществление деятельности частного судебного исполнителя могут обратиться с заявлением в произвольной форме в Учебный центр при Республиканской палате частных судебных исполнителей.

К заявлению о допуске к прохождению стажировки у ЧСИ прилагаются следующие документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК;
  • копия диплома о высшем юридическом образовании (нотариально засвидетельствованная, в случае отсутствия оригинала для сверки);
  • копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (при наличии);
  • сведения о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных с психическими поведенческими расстройствами;
  • сведения о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных;
  • справка о наличии либо отсутствии судимости;
  • две фотографии размером 3х4 см.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2021 года.

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