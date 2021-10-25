Теннисистки без вакцинации смогут попасть на чемпионат Австралии

Игроки должны сдать анализ на COVID-19 и получить отрицательный результат максимум за 72 часа до вылета в Австралию.

Невакцинированных игроков все-таки пустят на Australian Open-2022, но с единственным условием, что они пройдут двухнедельный карантин, сообщает zakon.kz.

Женская теннисная ассоциация (WTA) в письме игрокам сообщила об условиях, на которых спортсмены смогут приехать на первый Гранд-слэм 2022 года. В письме говорится, что все игроки должны сдать анализ на COVID-19 и получить отрицательный результат максимум за 72 часа до вылета в Австралию, а потом еще один – в течение суток после прибытия на зеленый континент.

Вакцинированных игроков не ждут никакие ограничения. Теннисисты, не прошедшие вакцинацию, будут обязаны пройти двухнедельный карантин в гостинице, а потом регулярно сдавать анализы. Но в послании не сообщается, смогут ли спортсмены, находящиеся на изоляции, проводить тренировки. При этом отмечается, что эти условия еще могут измениться.

Куандык Шынасилов

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