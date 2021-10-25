Казахстанские абьюзеры назвали причины бытового насилия

Домашние агрессоры озвучили причины бытового насилия в Казахстане.

Казахстанские правозащитники указали на необходимость создания в РК реабилитационных центров для абьюзеров, чтобы системно решить в стране проблемы семейно-бытового насилия, передает корреспондент zakon.kz.

Менеджер проекта "Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами" по ЗКО Альфия Шамаева на пресс-конференции сообщила, что был проведен опрос среди агрессоров, которые периодически избивали своих жен. У мужчин, по ее словам, спросили, почему они так поступали.

Один из них ответил, что женщинам надо уважать мужчин, признавать, что мужчины на ступень выше женщин. Но другой мужчина ответил, что должно быть взаимоуважение. Другие пожаловались на безработицу, низкую зарплату, даже если есть работа, и алкоголь, – перечислила она.

По ее словам, от участников проекта поступило предложение, чтобы с ними больше проводились тренинги, так как им и членам их семьей нужна помощь психологов. Указали они и на то, чтобы центры занятости решали вопрос трудоустройства лиц, состоящих на профилактическом учете.

В свою очередь глава общественного фонда "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана" Маргарита Ускембаева сообщила, что есть так называемые регионы риска, где показатели семейно-бытового насилия выше, чем в других областях.

Это Восточно-Казахстанская область. Здесь в 2020 году было выписано 1198 защитных предписаний. Это больше всего по Казахстану. На втором месте Костанайская область – 1047 защитных предписаний и Актюбинская область – 1016 защитных предписаний. Большие цифры говорят о том, что в этих регионах полиция работает хорошо в части защиты жертв бытового насилия. Обычно стражи порядка отговаривают жертв семейно-бытового насилия писать заявления на своих обидчиков. Это делается для того, чтобы не фиксировать преступление и не заниматься его разбирательством. Думаю, у полицейских ВКО есть нацеленность на решение вопросов семейно-бытового насилия, – говорит глава фонда.

По мнению Ускембаевой, в Казахстане нужно создавать реабилитационные центры для агрессоров. Она считает, что эту работу может провести МВД совместно с Минздравом. Это позволит решить проблему бытового насилия в перспективе, так как с абьюзерами там могли бы работать психологи и психиатры.

Абьюзивные отношения (от англ. abusive relationships – уничижительные отношения) – отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами, жертва по некоторым причинам не может выйти из этих отношений. Выступать в качестве абьюзера может как мужчина, так и женщина, одно из отличий заключается в том, что каждый из них оказывает негативное воздействие на своего партнера разными способами. Мужчины чаще применяют физическое и сексуальное насилие, в отличие от женщин, которые используют психологические манипуляции.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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