В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз лесоматериалов

Запрет будет введен на полгода.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных, – говорится в документе.

Министерству торговли и интеграции РК предписано проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 ноября.

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