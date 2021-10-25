Байбек: 284 тысячи малообеспеченных семей обеспечат жильем до 2025 года

За 5 лет по стране будет введено 103 млн кв. м жилья – первый заместитель председателя Nur Otan.

Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек в преддверии расширенного заседания политического совета ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний партии в Алматинской области.

По его словам, по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева ведется системный контроль за реализацией 217 дорожных карт Nur Otan в каждой области, городе и районе.

Так, озвученная главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборная программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" до 2025 года уже исполнена по Алматинской области на 27%. Введено 757 тыс. кв. м жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 км дорог, создано 27 тыс. постоянных рабочих мест и др.

В рамках предвыборных обещаний партии по обеспечению граждан жильем в сельской местности вместе с председателем филиала, акимом области Амандыком Баталовым осмотрел в селе Айтей Карасайского района жилой комплекс "Өмірұзақ", где в этом году было построено 50 домов на 200 квартир. В ближайшее время часть из них получат очередники района, в т.ч. по категории "многодетные семьи", – написал он на своей странице в Facebook.

В целом, как отметил Бауыржан Байбек, за 5 лет по стране будет введено 103 млн кв. м жилья для почти 1 млн казахстанцев, в т.ч. 284 тыс. малообеспеченных семей, граждан с особыми потребностями, детей-сирот. Для этого государство будет стимулировать предпринимателей строить арендное жилье на селе через субсидирование затрат. Также предусмотрено выделение льготных кредитов для участников программы "С дипломом в село". Только до конца года данной мерой будет охвачено 4,5 тыс. молодых специалистов.

Далее в селе Сарыбай би Жамбылского района первый зампред партии посетил новую врачебную амбулаторию, построенную согласно программе Nur Otan.

Партия будет способствовать открытию врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов во всех опорных и спутниковых селах страны. Будут приняты меры по оснащению районных больниц современными компьютерными томографами, рентген-аппаратами и другим необходимым оборудованием, – сказал он.

В этот же день в селе Узынагаш Бауыржан Байбек встретился с недавно избранными напрямую населением акимами сельских округов, а также руководителями фракций в маслихатах всех уровней.

По информации пресс-службы партии, в ходе встречи были обсуждены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств и своевременному выделению необходимых средств. В этом ключе в онлайн-формате также был рассмотрен ход реализации предвыборных обещаний в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

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