Какие документы подписали Токаев и Бердымухамедов

После встречи в узком формате главы двух стран продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном формате, сообщает zakon.kz.

После встречи в узком формате главы двух стран продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, – говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.

Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, отмечая символичность сегодняшней встречи в год 30-летия независимости наших государств, от имени казахстанцев сердечно поздравил весь туркменский народ с этой юбилейной вехой.

Казахстан решительно поддерживает миролюбивую политику Туркменистана и Ваши инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кооперации как в регионе Центральной Азии, так и на всем евразийском пространстве. Внешняя политика Туркменистана неизменно носит созидательный характер. Мы поддерживаем нейтральный статус Туркменистана, который был поддержан Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан недавно успешно провел Консультативную встречу лидеров стран региона в жемчужине Каспия – Авазе. Встреча была исключительно продуктивной и, безусловно, придала серьезный импульс взаимодействию всех стран Центральной Азии, – подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, глава государства напомнил, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей.

После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30%. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности, – сказал президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении в 2022 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Глава государства, гарантируя полный успех выступлений мастеров туркменской культуры в нашей стране, назвал это событие важным элементом в сфере культурно-духовных отношений.

Глава государства отметил, что Казахстан готов увеличить поставки целого ряда продукции по 60-ти товарным позициям на общую сумму более 130 млн долларов в Туркменистан.

Я уверен, что эта задача вполне подъемная. В частности, перспективным видится увеличение поставок нашей сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы, на взаимовыгодных условиях по рыночным ценам. Ранее Казахстан по договоренности с туркменской стороной начал экспорт пшеницы по приемлемой цене, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана в завершение отметил, что все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи, являются наглядными примерами особого характера казахско-туркменских отношений, демонстрацией нашей приверженности духу добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы: - Совместное Заявление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова; - Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море; - Соглашение между gравительством Республики Казахстан и gравительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы; - Соглашение между gравительством Республики Казахстан и gравительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны; - Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном; - Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством "Туркменавтоулаглары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии международных автомобильных перевозок; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о перевозке и транзите грузов и пассажиров; - Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в социально-трудовой сфере; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области сельского хозяйства; - Меморандум между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике о сотрудничестве; - Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры; - Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана; - Меморандум между АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" и Агентством "Türkmendemirýollary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок; - Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана; - Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули; - Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана; - Соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке инфокоммуникационных сетей электросвязи АО "Jusan Mobile" и КЭ "Туркментелеком" на границе Туркменистан/Республика Казахстан.

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