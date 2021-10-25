293 млрд тенге потребуется на строительство мусоросжигающих заводов в Казахстане

Удорожание проекта по строительству мусоросжигающих заводов объяснили в Минэкологии.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК сообщил, что на строительство в шести крупных городах страны мусоросжигающих заводов потребуется 293 млрд тенге. Хотя еще в мае текущего года речь шла о 180 млрд тенге, передает корреспондент zakon.kz.

Шесть городов определены для строительства мусоросжигающих заводов – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе и Усть-Каменогорск. Выделены земельные участки, определен подрядчик, который будет реализовывать проект. Общая стоимость заводов составляет всего 293 млрд тенге, – сказал Сериккали Брекешев.

При этом, по его словам, на эти цели бюджетные средства не предусмотрены, проект будет реализовываться за счет собственных средств инвестора.

Позже вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов прокомментировал удорожание проекта: в мае текущего года сообщалось, что на строительство этих заводов потребуется чуть больше 180 млрд тенге.

Сумма инвестиции определяется самим инвестором. На сегодняшний день по требованию Минэкологии мы усилили экологическую составляющую, то есть все заводы должны быть оснащены системами очистки выбросов, соответствующими европейской директиве. Все заводы должны быть оснащены автоматической системой мониторинга – датчиками, которые позволят уполномоченному органу в режиме онлайн отслеживать все выбросы предприятия, осуществляющего энергетическую утилизацию отходов. В данных проектах – это только частные инвестиции, бюджетные средства при реализации не предусмотрены. Удорожание проекта – это деньги инвесторов. Они хотят более новые и более экологичные технологии применять в Казахстане, – пояснил спикер.

Всего по Казахстану, по данным Брекешева, ежегодно образуется до 5 млн тонн ТБО. С начала текущего года уже образовано порядка 3 млн тонн ТБО. Менее 20% из них подлежит переработке, остальное вывозится на полигоны. В стране насчитывается более 3 тыс. полигонов. Только 17–18% из них соответствуют санитарно-экологическим требованиям.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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