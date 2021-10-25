Как планируют бороться с коррупцией в казахстанских вузах

Какие меры принимаются для борьбы с коррупцией в высших учебных заведениях.

Министр образования и науки РК участвовал в совещании с ректорами вузов по вопросам противодействия коррупции в рамках рабочей поездки в Алматы, передает zakon.kz.

На встрече говорили об основных направлениях по противодействию коррупции в сфере высшего образования, а также презентовали проект Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы, пишет министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

В своем выступлении председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о внедрении антикоррупционных комплаенс-служб во всех без исключения вузах, а также комплаенс-офицеров. Они будут ответственны за формирование антикоррупционной культуры среди студентов, преподавателей и сотрудников вузов.

По итогам совещания был подписан меморандум между Министерством образования и науки и Агентством по противодействию коррупции.

Также были озвучены системные меры, принимаемые в сфере образования.

К примеру, сейчас в вузах внедрена система корпоративного управления через Советы директоров. То есть ректоры уже не единолично принимают решения, как это было ранее. Важнейшие вопросы – формирование бюджета, утверждение плана развития, структуры, вопросы приема на работу проректоров – решаются коллегиально Советом директоров, в который входят представители работодателей, неправительственных организаций, эксперты и т.д. Созданы службы внутреннего аудита, которые напрямую подчиняются Совету директоров, – пишет министр образования.

Важным фактором является и то, что с начала этого учебного года преподавателям всех подведомственных МОН вузов повысили заработную плату, что также направлено на искоренение бытовой коррупции и повышение качества образования. Уровень зарплаты преподавателя составляет теперь не менее 200 тыс. тенге, профессора – 350 тыс. тенге при учебной нагрузке не более 680 часов в год.

Важным направлением деятельности вузов стала цифровизация, в том числе максимальный перевод услуг в электронный формат (получение мест в общежитиях, справок, транскриптов, осуществление перевода и т.д.).

Также разработаны меры для обеспечения прозрачности и транспарентности при поступлении в бакалавриат, магистратуру и докторантуру.

Введен новый формат сдачи Единого национального тестирования. Мы ужесточили правила, внедрили новую норму об аннулировании результатов тестирования тех, у кого обнаружены запрещенные предметы. При этом не важно – успел тестируемый ими воспользоваться или нет. Даже сама попытка проноса этих предметов влечет недопуск на экзамен. Да, у многих новые правила вызвали возмущение и нарекания, но ужесточение позволило нам обеспечить прозрачность и необходимый порядок. Само тестирование переведено в электронный формат, – пояснил Аймагамбетов.

Изменился прием в магистратуру и докторантуру. Так, если до этого года гранты присуждались вузам, и они самостоятельно готовили задания, проводили экзамены, принимали решение о зачислении, то теперь в электронный формат переведен сам экзамен. Гранты в магистратуру теперь распределяются по принципу "деньги за студентом". То есть сам студент выбирает вуз. Такую же систему электронного приема внедрили и по докторантуре.

Все эти меры – только часть той работы, которая проводится для предупреждения коррупционных правонарушений.

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