Мужчине вернули бутылку с посланием, которую он бросил в море 44 года назад

Охотник разыскал мужчину, который бросил в море бутылку с письмом десятки лет назад.

Мужчина из американского штата Техас во время охоты на Аляске наткнулся на послание в бутылке и разыскал отправителя, передает zakon.kz.

По информации телеканала Wave 3, охотник Джек Сах обнаружил бутылку на пляже и сначала принял ее за мусор, но увидел внутри письмо. Оно было напечатано на печатной машинке в 1977 году 11-летним Бутчем Циммерманом.

По словам американца, послание немного отсырело, но в целом хорошо сохранилось. Он забрал бутылку и, высушив, прочитал содержимое. Послание Циммермана оказалось простым воспоминанием из жизни мальчика. Маленький автор рассказывал о том, что его отец был военным, а мать – безработной. У мальчика была собака – помесь немецкой овчарки колли по кличке Рекс. Также он писал о сестрах, которых зовут Марси и Лиза.

Затем Сах решил попробовать найти семью автора.

Через Facebook и интернет я нашел несколько телефонных номеров и писал их владельцам сообщения с вопросом, не их ли это письмо. Люди очень удивлялись, – отметил мужчина.

Среди тех, с кем он переписывался, оказался и автор письма. Сначала Циммерман подумал, что с ним пытается связаться мошенник.

Я и думал: "Никто больше не мог знать имена моей семьи, и у меня действительно была собака по кличке Рекс, и я сидел на корме", – отметил он.

Автор письма заявил, что хорошо помнит тот день, когда написал его, хотя это было 44 года назад.

Брата и сестер впечатлило то, что послание сохранилось несмотря на время, и что бутылка не разбилась о каменистое побережье острова Кадьяк.

Циммерман был единственным мальчиком в семье, и все время старался проводить с отцом. Они любили кататься на лодке, и во время одной из таких прогулок он отправил письмо в бутылке. В итоге мальчик пошел по стопам отца и стал военным летчиком. За время службы он успел посмотреть мир, а в какой-то момент даже служил в родной Аляске. После службы мужчина стал пожарным.

В итоге Сах отправил бутылку Циммерману по почте и попросил отправить ему фотографию семьи, воссоединившейся с посланием.

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