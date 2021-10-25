Землетрясение произошло близ Афин

Информации об ущербе нет.

Землетрясение с эпицентром в 7,9 км от Афин произошло в Греции, магнитуда составила 3,0, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета, сообщает zakon.kz.

Эпицентр находился на глубине 6 километров, в 7,9 км северо-западнее Афин. Землетрясение произошло в 15:52 (по времени Нур-Султана), – пишут РИА Новости.

В северных пригородах греческой столицы ощущались сильные короткие толчки.

Информации об ущербе нет.

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