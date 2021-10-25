Алматинский шестиклассник распылил в школе перцовый баллончик

Алматинский школьник распылил баллончик, пострадали пять человек.

За медпомощью обратились четыре школьника и уборщица учебного заведения, сообщает zakon.kz.

В Центр оперативного управления эта информация поступила сегодня в 17:25. В одной из общеобразовательных школ Ауэзовского района учащийся 6-го класса – гр. К. 2009 года рождения – на перемене распылил перцовый баллончик, – рассказали в пресс-службе ДП Алматы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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