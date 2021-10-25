Маршрутный автобус загорелся на остановке в Нур-Султане

Пассажиры не пострадали.

Загорелся двигательный отсек маршрутного автобуса №28, сообщает zakon.kz.

В 18:44 поступил сигнал, что в районе Байконыр, по ул. Кравцова 9а, возле остановки загорелся маршрутный автобус. На выезд отправились семь сотрудников ПЧ-17 и одна единица техники, – рассказали в пресс-службе столичного ДЧС.

Как уточняется, огонь был потушен до прибытия пожарного подразделения.

Пострадавших нет.

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