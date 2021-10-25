Токаев посетил в Туркменистане мемориал погибшим в ВОВ

В музее "Святость Родины" главе нашего государства были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный комплекс "Народная память" и музей "Святость Родины" в Ашхабаде, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Акорда, в рамках визита президент Казахстана посетил исторический комплекс, посвященный сражению 1881 года, почитанию погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и поминовению жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года. Комплекс включает в себя памятники и монументы, увековечивающие память о героях и жертвах данных событий.

В музее "Святость Родины" главе нашего государства были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению.

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