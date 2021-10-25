Путин присвоил российское гражданство Наталии Орейро и ее сыну

Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальных правовых актов.

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну, сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов.

Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившуюся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине, – говорится в тексте документа.

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