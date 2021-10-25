Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Набережных Челнах

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В поисково-спасательных работах задействовано более 90 человек и 35 единиц техники.
32 человека эвакуированы после взрыва в доме в Набережных Челнах в Татарстане, сообщает zakon.kz.
Как уточняется, среди пострадавших двое детей.
По предварительным данным, под завалами находятся два человека, – заявили rt.ru в МЧС Татарстана.
МЧС привело в готовность аэромобильные группировки. Также к месту ЧП направлены кинологические расчеты ведомства.
Всего в поисково-спасательных работах задействовано более 90 человек и 35 единиц техники.
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