Более двух миллионов алматинцев прошли перепись населения

Переписная кампания продлится до 30 октября.

На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход переписи населения, сообщает zakon.kz.

В настоящее время переписью уже охвачены 2 089 540 респондентов в онлайн- и офлайн-форматах. Это 104,19% от текущей численности населения города. Онлайн-формат возобновлен 21 октября, – отмечает пресс-служба акима города.

Читайте также: Власти Алматы: Никаких поручений по переписи учителям не давалось

Переписная кампания продлится до 30 октября.

Читайте также: Перепись населения: с полицией приходить и принуждать никто не будет

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!