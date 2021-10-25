Карагандинцы недовольны условиями проживания детей в общежитии лицея

В одной комнате ученицы вынуждены жить по 16 человек.

Родители учеников школы-лицея для одаренных детей говорят, что необходимо новое общежитие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В одной комнате сейчас ютятся 16 детей. Также у интерната – перерасход бюджета на отопление, а на ремонт постоянно не хватает средств, – говорится в сообщении.

Внучка Нагимы Каржаубековой – одна из тех, кто смог поступить в этот лицей-интернат. В нем учатся 239 одаренных девочек со всего региона, большинство живут в общежитии. Но условия там – спартанские. По словам родителей, на всех – шесть душевых кабин, а в комнатах располагаются по 16 девочек.

20 кв. м комната. Считайте, 16 кроватей. Между кроватями 75 см. Это уму непостижимо. Здесь они встают в 5:00. Чтобы принять душ, сходить в туалет, нужно очередь занять. И дальше идут на занятия. Представьте, у них занятия до 17:00. Дети, естественно, очень уставшие. В самом центре Караганды в таких условиях дети живут, – рассказала Каржаубекова.

Между тем, учителями и занятиями родители довольны.

Мы слышали, что у этой школы прилегающая территория в два гектара пустует. Почему не построить новое общежитие? – высказался отец ученицы Жакипбек Ануарбеков.

Также карагандинцы переживают, что кто-то уже имеет виды на эту землю, поэтому просят дать побыстрее разрешение на постройку общежития на данной территории.

Как выяснилось, дорого обходится и автономное отопление общежития.

40 млн, в сезон которые выделяются, это большие деньги. Согласно этой квадратуре, можно в сезон платить приблизительно 15 млн, по расчетам, – рассказал отец ученицы Талгат Алдабергенов.

В акимате говорят, что документы поданы на подключение здания к магистрали, однако коммунальщики заявляют, что сеть перегружена и подключиться выйдет лишь после реконструкции. Родители предлагают переплату за отопление вложить в капитальный ремонт, которого здание не видело с 1971 года.

На сегодняшний день разрабатывается ПСД. После получения госэкспертизы в 2022 году запланировано проведение капремонта, – рассказала руководитель отдела общего и среднего образования Гульдана Нурсултан.

Новое же общежитие строить акимат не собирается. Говорят, что здание рассчитано на 120 иногородних девочек, а заселили 180, среди которых – городские дети. Родители готовят обращение в Министерство образования и науки РК.

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