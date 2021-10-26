Зоозащитники Алматы подозревают, что бойцовых собак тренируют на бездомных псах

Результаты экспертизы вскрытия убитой собаки говорят, что ее зверски загрызли два огромных пса.

Зоозащитники требуют немедленно закрыть незаконный частный приют для кошек и собак в Алматинской области. Активисты уверены, что всех его обитателей, а там почти 100 четвероногих, якобы отправляют на притравку для тренировок бойцовских псов, сообщает zakon.kz.

Как рассказала КТК София Салихова, она два месяца назад отдала в платный приют двух бездомных собак, которых забрали из отлова. Девушка ежемесячно платила за каждое животное по 20 тыс. тенге, а недавно узнала, что одного из ее питомцев… загрызли насмерть.

Труп на видео уже был распухший. Владелица сказала, что она утром пришла в приют и увидела труп. Я буквально через день приехала сюда, чтобы забрать труп, осмотреть место происшествия и отвезти труп на экспертизу. Результаты экспертизы говорят, что собаку зверски загрызли две огромные собаки. Это были как минимум алабаи. Ее драли в разные стороны и душили. Она умерла от механической асфиксии, - рассказала Салихова.

Объяснить, что на самом деле произошло, владелица приюта не смогла. Девушка уверена, здесь регулярно издеваются над бездомными кошками и собаками. Зоозащитница не исключает, что за высоким забором создали настоящую притравочную станцию.

С подобным же столкнулись еще несколько алматинских волонтеров. Их собак также жестоко загрызли, а позже бросили прямо на территории приюта. На такую находку однажды наткнулась Евгения Шиповская. Она заявляет, что собак здесь не лечат, а еще больше калечат.

Животные болели, она (владелица) их сама не лечила. То есть мы сами возили их в клиники, сами мы их лечили, она сама ничего не делала вообще. Вот как есть, так есть! Умер, так умер! Я не знаю, что ею движет, там любви нет абсолютно, - отметила Шиповская.

Как бороться с незаконными частными приютами, не знают и чиновники. Они говорят, что еженедельно волонтеры забирают из отлова чипированных кошек и собак, а потом отдают их на передержку. Именно такие питомники власти считают настоящими рассадниками инфекционных болезней. И настаивают на их закрытии.

В этих приютах были факты захоронения трупов, что является грубейшим нарушением ветеринарно-санитарных требований. Это потенциальный очаг распространения инфекционных заболеваний и особо опасных болезней. В результате мониторинга нашей группой было выявлено 24 собаки, которые нами были выданы новым владельцам, - заявил руководитель городской ветеринарной службы г. Алматы Адис Сейдакматов.

Тем временем активисты обратились в полицию и областную прокуратуру. Они намерены закрыть незаконный частный приют и наказать его владелицу.

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