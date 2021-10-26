В Египте отменен введенный в 2017 году режим чрезвычайного положения

Чрезвычайные меры действовали после терактов в церквях в городах Танта и Александрия.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране, сообщает zakon.kz.

Я рад, что мы вместе разделяем тот момент, к которому всегда стремились борьбой и упорным трудом, - приводит ТАСС слова президента. - Египет благодаря своему великому народу и преданным людям стал оазисом безопасности и стабильности в регионе. Поэтому впервые за годы я решил отменить продление чрезвычайного положения". По его словам, к этому решению египетский народ шел несколько лет, "искренне участвуя во всех усилиях по развитию и строительству.

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где экстремисты подорвали взрывчатку во время праздничных служб Вербного воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РК).

После этого президент в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о введении сроком на три месяца чрезвычайного положения с возможностью его продления. Как того требует конституция, в течение двух последующих дней закон о ЧП был одобрен правительством и парламентом. С тех пор чрезвычайные меры продлевались каждые три месяца уже 18 раз, а с момента начала распространения в мире пандемии в президентском указе неизменно прописывается, что данные меры также вводятся в связи "с ситуацией в сфере здравоохранения".

Формально действие очередных чрезвычайных мер закончилось в полночь с наступлением воскресенья. 4 октября ас-Сиси издал решение о введении дополнительных мер безопасности в районе Синайского полуострова. Конституция Египта наделяет главу государства полномочиями объявлять чрезвычайное положение на период, не превышающий трех месяцев, при условии, что решение будет одобрено парламентом.

Режим ЧП в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!