Капитан сборной Казахстана по боксу на ЧМ победил соперника из Тайваня

В 1/16 финала Жусупов 28 октября встретится с Кристианом Томасом из Венесуэлы.

Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов (67 кг) победил Ю Линя из Тайбэя на чемпионате мира по боксу в Белграде, сообщает zakon.kz.

Счет - 5:0.

Соперник пару раз даже оказывался на канвасе (разок после борцовского приема), но это все не засчиталось как нокдауны, - отмечает Telegram-канал "Спорт Шредингера".

В 1/16 финала Жусупов 28 октября встретится с Кристианом Томасом из Венесуэлы.

Ранее казахстанский боксер Серик Темиржанов победил соперника из Монголии в весовой категории до 57 кг.

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